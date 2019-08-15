Москва, , 07:47 — REGNUM

Польская сторона, собираясь поднять цену на транзит российского газа, будет что-то предлагать, и это положительный факт. Так прокомментировал намерение Польши член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT.

Цеков объяснил желание польской стороны поднять тарифы «соотношением экономики и политики», напомнив об антироссийской политике Варшавы.

«С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита», — отметил он.

За повышением тарифа на транзит последует повышение цены на газ для европейских стран, которым придётся на это реагировать. Польша не получит согласия от стран Евросоюза, предположил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетовал на то, что российский газ по трубопроводу «Ямал — Европа» передаётся «забесплатно». Он допустил увеличение стоимости транзита для РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша хочет взвинтить цену на транзит российского газа