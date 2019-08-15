Тбилиси, , 07:31 — REGNUM

Министерство торговли США ввело санкции против грузинской компании Georgia Petrochemical and Aviatech из-за нарушения антииранских санкций, сообщает «Первый канал грузинского телевидения».

В американском министерстве уточнили, что компания пыталась реэкспортировать алюминиевые трубы в Иран через Малайзию. В санкционный список также попали 15 компаний из России, Китая, Бельгии, Великобритании и Канады.

Напомним, 6 августа в министерстве финансов США сообщили, что американская компания по продаже грузовиков Paccar Inc выплатит $1,7 млн в бюджет за нарушение санкционного режима в отношении Ирана.

Читайте также: Компания из США заплатит $1,7 млн за несоблюдение санкций против Ирана