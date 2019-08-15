Берлин, , 07:26 — REGNUM

Успехи на выборах немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вредят имиджу и бизнесу страны. С таким заявлением выступил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф перед изданиями медиагруппы Funke.

«Успехи АдГ наносят ущерб имиджу нашей страны», сказал Кемпф в преддверии выборов в земельные парламенты в восточной части страны, где популярна эта партия. Это «угрожает спадом и структурным ослаблением».

По мнению Кемпфа, привлекательность страны и ее бизнеса страдает «при экстремистских партиях», поскольку иностранные специалисты не готовы сюда приезжать.

«Ксенофобия и национализм не вписываются в успешную в мире экономику Германии», — сказал глава BDI.

Ранее против АдГ высказывался руководитель одной из самых успешных немецких компаний Siemens Джо Кэзер.

Напомним, возникшая в 2014 году партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место на выборах бундестаг в 2017 году. Партия жестко выступает против миграции и смешения культур, призывает поднимать рождаемость в Германии. В международной политике АдГ часто высказывается в поддержку действий России. Однако среди ее сторонников есть люди, открыто восхваляющие нацистский режим.

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