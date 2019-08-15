Киев, , 07:26 — REGNUM

Вопрос официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США почти решён, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 14 августа в интервью «BBC Украина».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор рассказал, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом дважды — в Польше на мероприятии, посвящённом началу Второй Мировой войны, а также в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

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