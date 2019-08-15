Вашингтон, , 07:20 — REGNUM

Россия создает новое гиперзвуковое оружие якобы на основе похищенных у США технологиях, заявил в интервью The Voice of America советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Журналист попросил Болтона прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

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По его словам, «что-то здесь пошло не так», это демонстрирует, что Россия якобы тратит достаточно денег на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, в том числе гиперзвуковые ракеты, «во многом украденные из технологий США». Вместе с тем он добавил, что ему «известно больше, чем он может сказать».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте неподалеку от села Нёнокса Архангельской области произошел взрыв, результате которого пять сотрудников госкорпорации «Росатом».

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После взрыва появилась информация, что американская разведка считает, будто бы Россия испытала на полигоне крылатую ракету с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Президент США Дональд Трамп, комментируя случившееся, заявил: после взрыва ракеты американцам стало «многое понятно». По его словам, у Вашингтона есть «более продвинутые» технологии такого же направления.

В свою очередь в Кремле напомнили, что российские разработки в области вооружений сейчас значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам.

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