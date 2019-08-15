Барнаул, , 07:20 — REGNUM

Мэрия Барнаула известила об отставке главы Барнаула Сергея Дугина. В официальной информации подчёркивается, что эта отставка является добровольной, о чём «сити-менеджер» лично сообщил сегодня, 15 августа, журналистам телеканала ГТРК «Алтай» и газеты «Вечерний Барнаул».

Комментируя принятое решение Сергей Дугин отметил, что решение принял обдуманно и «оно не вчера родилось».

«Мы с губернатором Виктором Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить», — подчеркнул Сергей Дугин.

Из его последующих слов следует, что речь идёт о необходимости завершения подготовки к отопительному сезону, реализации национальных и федеральных проектов, городских программ, а также о приемке учебных заведений к новому учебному году.

«Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены», — заявил теперь уже бывший глава.

Говоря о своих ближайших планах, Сергей Дугин отметил, что намерен отдохнуть.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Дугин руководил Барнаулом менее четырёх лет. На пост «сити-менеджера» он перешёл в конце декабря 2015 года с должностиначальникаглавного управления Алтайского края по труду и социальной защите.

Читайте также: Глава администрации Барнаула ушёл в отставку