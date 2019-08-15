Париж, , 07:12 — REGNUM

Франция внимательно отслеживает ситуацию в Гонконге, где демонстрации продолжаются в условиях все более напряженного климата, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает все стороны, в частности власти Гонконга, возобновить процесс диалога, чтобы найти мирное решение этого кризиса и положить конец эскалации насилия.

«Основной закон Гонконга и принцип «одна страна, две системы» гарантируют верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод и независимость судебной власти, которые для экономического процветания Гонконга», — говорится в заявлении МИД Франции.

Ведомство подтверждает, что Париж глубоко привержен полному уважению вышеупомянутых принципов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елисейский дворец сделал заявление, в котором говорится, что правительство Франции внимательно следит за развитием ситуации в Гонконге.

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