Барнаул, , 07:10 — REGNUM

Барнаул — столица Алтайского края — отслоись без градоначальника. Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в барнаульской мэрии.

Напомним, Сергей Дугин руководил Барнаулом менее четырёх лет. На пост «сити-менеджера» он перешёл в конце декабря 2015 года с должности начальника главного управления Алтайского края по труду и социальной защите. Как только назначение состоялось, он попросил увеличить ему зарплату.

Читайте также: «Без лишней скромности»: обзор прессы Алтайского края

Инициатива исходила от администрации Алтайского края и основывалась на соответствующем постановлении. 18 января 2016 года на сайте администрации Барнаула опубликовано решение депутатов, согласно которому ежемесячное денежное поощрение сити-менеджера увеличивается с 3,1 до пяти должностных окладов. Своё решение барнаульские народные избранники пояснили тем, что зарплата градоначальника была меньше, чем у руководителей, с которыми ему приходится общаться, а ответственность — выше.

Общественность неоднократно критиковала Сергея Дугина за странные решения вопросов благоустройства. В частности, речь идёт об уничтожении деревьев в центре города.

Читайте также: Массовые вырубки и посадки: Барнаул теряет статус «города-сада»