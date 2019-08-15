Тегеран, 15 августа 2019, 05:47 — REGNUM
Объём запасов обогащённого урана в Иране достиг 370 кг, заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди, сообщает Mehr News.
По словам Камальванди, сейчас запасы обогащённого урана в стране на 60−70 кг превышают лимит в 300 кг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи объявил, что Тегеран начинает обогащение урана без ограничений.
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