Кабул, , 05:37 — REGNUM

Три жителя провинции Каписа (Афганистан) погибли от попадания снаряда в жилой дом, сообщает «Афганистан.Ру».

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 14 августа. Три человека погибли на месте, ещё четверо госпитализированы, причём двое находятся в критическом состоянии.

Пострадавшие от ракетного удара являются мирными жителями, трое из которых — несовершеннолетние. Атаку осуществили террористы группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа власти Афганистана заявили о ликвидации 16 членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Логар.

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