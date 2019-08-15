Киев, , 05:05 — REGNUM

По-русски намерен разговаривать в Верховной раде депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН.

Во время заседания в Раде Шуфрич по-русски заявил следующее:

«Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в десятой статье Конституции. Верховной Радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно».

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Напомним, к коллегам в Раде по-русски также обратился накануне соратник Шуфрича Вадим Рабинович. Между тем, на Украине действует закон, согласно которому в парламенте можно разговаривать лишь на государственном языке — на украинском.

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