Каракас, , 04:01 — REGNUM

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на президенте Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью наемников. Об этом рассказал сам лидер Боливарианской Республики в ходе своего выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, Альваро Урибе совместно с послом Колумбии в Соединенных Штатах планировали отправить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались устранить венесуэльского президента.

Напомним, в августе 2018 года во время парада в Каракасе в трибуне, на которой стоял президент Венесуэлы Николас Мадуро, направились несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. При попытке покушения тогда пострадали семеро гвардейцев, сам Мадуро не пострадал. Тогда же глава венесуэльского МИД четко обозначил колумбийский след в организации покушения.