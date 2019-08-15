Вашингтон, , 03:36 — REGNUM

Занимая должность президента США Дональд Трамп потерял около $5 млрд. Об этом рассказал сам американский президент в ходе своего выступления перед рабочими нефтехимического завода компании Shell в Пенсильвании.

«Вероятно, это обошлось мне в сумму от $3 до $5 миллиардов, но мне наплевать, мне все равно. Понимаете, если вы богаты, это не имеет значение. Я просто хочу отлично выполнять свою работу», — заявил он.

По словам Трампа, такие потери он испытывает от прекращение своей предпринимательской карьеры, а также постоянными судебными процессами. Из-за судов ему приходится тратить крупные суммы денег на услуги адвокатов. При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря на издержки, он все равно намерен баллотироваться на второй срок.