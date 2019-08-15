Берлин, , 02:54 — REGNUM

Прокуратура Германии выдвинула обвинения против трех граждан Ирака по делу о подготовке теракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура утверждает, что двое подозреваемых обвиняются в подготовке «тяжкого преступления против государства» и изготовлении взрывчатки. Третий подозреваемый обвиняется в оказании им помощи в подготовке теракта. Иракцев задержали в январе 2019 года.

По версии следствия, в ноябре 2018 двое обвиняемых из радикальных исламистских убеждений решили совершить в Германии теракт. Они начали подготовку в декабре 2018 года после того, как связались в двумя радикалами из-за рубежа, обещавшими предоставить им взрывчатые вещества. Один из них находился в Великобритании и пытался передать обвиняемым инструкцию по изготовлению взрывчатки, однако был задержан британскими силовиками.