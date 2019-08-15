Грозный, , 02:45 — REGNUM

О том, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле были неверно интерпретированы, он заявил в интервью журналисту Руслану Курбанову.

https://www.instagram.com/p/B1InxdsHL6m/

«Как преподнесли — о чём я не говорил. Недруги наши, предатели, шайтаны, козлы, кнопочные «герои», черти — я их называю так», — сказал Кадыров.

«Я про Дагестан слова — ни про мужчин, ни про женщин — не говорил. Я говорил про кнопочных «героев», которые нецензурно писали, выразились по адресу меня, моего народа, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, что они не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свою фотографию с полуголыми женщинами. Вот такими последователи имама Шамиля не должны быть. Я про них сказал и сейчас говорю», — сказал Кадыров.

Напомним, Шамиль (1797 — 1871 гг.), являющийся национальным героем народов Северного Кавказа, был в 1834 г. признанный главой Северо-Кавказского имамата, в котором объединил горцев Западного Дагестана и Чечни.

Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» заявил, что после того, как Шамиль в 1840 г. провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, «в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода».

«Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России. В апреле 1859 года имам Шамиль перебрался из Ведено в Гуниб. Через четыре месяца 26 августа 1859 года имам с почётом сдался России. За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%», — приводит издание слова Кадырова.

«Пора говорить правду, ибо ложь порождает новую ложь и не бывает этому конца. Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в 19 веке?» — сказал глава Чечни.

В Дагестане болезненно отреагировали на эти слова Кадырова. Так, мэр Махачкалы Салман Дадаев после того, как в городе прошёл небольшой протестный митинг, написал в соцсети:

«Желаю нам всем хотя бы малую часть достоинства великого имама!!!»

https://www.instagram.com/p/B05SFKPoQ_C/

Свой комментарий также оставил Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных единоборств:

«Шамиль — это человек на теле которого было более десяти сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далёк от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля».

https://www.instagram.com/p/B03xvY7FQIE/

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