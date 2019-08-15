Ереван, , 02:36 — REGNUM

Власти Армении намерены криминализировать публичные призывы к насилию, а также публичное оправдание или пропаганду насилия.

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс», в котором предлагается предусмотреть ответственность за публичные призывы к применению опасного для жизни или здоровья лица насилия, публичное оправдание или пропаганду подобного насилия. В качестве наказания предлагается штраф в размере от 500 до 1000-кратного размера минимальной заработной платы либо арест на срок от двух до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Еще два месяца назад на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян поручил правоохранительным органам нанести не бархатный, а железный контрудар по силам, пропагандирующим насилие, к которым премьер причислил также тех, кто прямо или косвенно связан с бывшей коррумпированной системой.

«Каждый, кто пропагандирует в Армении насилие, должен получить жесткий контрудар. В следующий раз, перед тем как открыть рот, они должны будут десять раз подумать, а если и после этого, тем не менее, пойдут на подобные действия, значит, десять раз должны получить контрудар, и этот контрудар должен быть не бархатным, а железным», — сказал тогда Никол Пашинян.

Поручение вовлечься в этот процесс получил генеральный прокурор Артур Давтян, который подчеркнул, что прокуратура еще два года назад разработала проект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к совершению преступления, однако Национальное собрание криминализировало только призывы к терроризму.

Пашинян поручил своему советнику, уполномоченному представителю правительства Армении в Европейском суде по правам человека Эгише Киракосяну начать работы над представленным прокурором проектом.