Панама, , 02:07 — REGNUM

Панамский канал будет открыт для прохождения судов из Венесуэлы несмотря на санкции США против Боливарианской Республики, заявил глава администрации канала Хорхе Кихано, сообщает агентство Reuters.

Он подчеркнул, что Панамский канал будет и в дальнейшем разрешать прохождение венесуэльских судов, если они будут исполнять установленные требования и своевременно платить за проход. Кихано добавил, что администрация канала не будет поддаваться на давление извне по вопросам принятия решений.

«У нас подписано соглашение о нейтралитете, которое подписали в том числе и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим соглашением», — заявил он.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в Панамском канале было задержано венесуэльское судно, и назвала это прямым влиянием блокады со стороны Соединенных Штатов. Администрация канала опровергла информацию о задержании.