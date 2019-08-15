Москва, , 01:36 — REGNUM

Тверской суд Москвы 14 августа заочно вынес решение об аресте молдавского предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого вместе с бывшим лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком в выводе из РФ более 37 млрд рублей. Ранее та же инстанция санкционировала заочный арест Плахотнюка. Как сообщает Интерфакс, оба фигуранта дела объявлены в международный розыск.

По данным МВД, имеющие гражданство России Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группировку, которая занималась масштабными незаконными валютными операциями.

ИА REGNUM напоминает, что всего против Плахотнюка в России заведено три уголовных дела. Его также обвиняют в покушении на убийство и создании международного наркокартеля.

Отметим, что Вячеслав Платон находится в тюрьме в Молдавии, отбывая 25-летний срок за банковское мошенничество. Сам Платон считает, что прежние власти Молдавии осудили его за то, что на самом деле совершил олигарх Владимир Плахотнюк, который в июне 2019 года был отстранен от власти в Молдавии и сбежал в США.