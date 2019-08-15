Кишинёв, , 01:26 — REGNUM

Правительство Молдавии предложило объявить 23 августа Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. На заседании правительства Молдавии 14 августа премьер Майя Санду напомнила, что Европарламент в 2009 году установил схожую дату — там 23 августа называется «Днем памяти жертв сталинизма и нацизма», передает ИА REGNUM.

«Правительство Республики Молдова осуждает все преступления против человечества и серьезные нарушения прав человека, признает страдания всех жертв тоталитарных и авторитарных режимов и заявляет, что мир и примирение, основанное на сохранении памяти жертв, демократия и соблюдение прав человека, являются единственной моделью развития, которой оно будет следовать», — заявили в правительстве Молдавии.

Европейский парламент, напомним, объявил 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, потому что в этот день в 1939 году СССР и Германия подписали договор о ненападении и дополнительный секретный протокол — «Пакт Молотова-Риббентропа».

Что касается советско-германского пакта Молотова-Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».