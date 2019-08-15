15 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Для трех стран распределение выгодно, а для двух — нет.

Марат Шибутов, , 09:44 — REGNUM

Еще в Таможенном союзе страны-участницы договорились собирать таможенные платежи при импорте из третьих стран в единый фонд и затем распределять их по бюджетам, согласно определенным в договоре пропорциям.

Эмблема ЕАЭС Банк России

Та же самая ситуация повторилась в Евразийском экономическом союзе, однако после вступления двух новых членов пропорции изменились. Но насколько обосновано данное разделение доходов, кто выигрывает от этого и кто проигрывает?

Таможенный союз

В Таможенном союзе 3 страны находятся начиная с 2011 года. Общий объем импорта из третьих стран до 2014 года колебался в объемах 312−345 миллиардов долларов.

Импорт из третьих стран в Таможенный союз, долларов США

2011 2012 2013 2014 Россия 284 709 260 090 293 489 749 052 295 121 092 869 266 956 455 406 Казахстан 20 980 013 172 28 699 095 850 30 135 468 532 26 713 979 148 Белоруссия 20 144 511 776 18 735 334 289 20 036 328 930 18 225 923 134 Всего 325 833 785 038 340 924 179 191 345 292 890 331 311 896 357 688

По данным ЕЭК

Если пересчитать в долях, то получится следующая картина.

Доля стран Таможенного союза в импорте из третьих стран, %

2011 2012 2013 2014 Россия 87,379 86,087 85,470 85,591 Казахстан 6,439 8,418 8,728 8,565 Белоруссия 6,182 5,495 5,803 5,844

А теперь можно сравнить: в целом доли в импорте соответствовали долям в распределении таможенных пошлин:

у России все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;

у Казахстана в 2011 году ниже норматива, все остальные годы выше — он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше.

Если взять средние взвешенные и медианные значения, то выводы по выгодности или невыгодности распределения также подтверждаются.

Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС

Среднее взвешенное доли в импорте Медиана доли в импорте Норматив распределения пошлин Россия 86,13 85,84 87,97 Казахстан 8,04 8,49 7,33 Белоруссия 5,83 5,82 4,70

Евразийский экономический союз

Теперь ситуация в Евразийском союзе. Общий объем импорта составил от 201 до 263 миллиардов долларов в год — сказалось и снижение экономической активности и девальвации местных валют.

Импорт из третьих стран в Евразийский экономический союз, долларов США

2015 2016 2017 2018 Россия 168 784 896 812 168 822 086 419 210 249 866 792 221 152 375 418 Казахстан 19 356 173 035 15 513 198 354 17 081 465 806 19 311 043 505 Белоруссия 13 088 655 699 12 234 661 099 14 526 039 333 15 660 827 193 Киргизия 2 088 774 846 2 374 504 648 2 631 070 764 3 130 692 025 Армения 2 218 927 214 2 163 409 193 2 782 859 123 3 524 989 291 Всего 205 537 429 621 201 107 861 729 247 271 303 835 262 779 929 450

По данным ЕЭК

Если их пересчитать в долях получится следующая картина.

Доля стран Евразийского экономического союза в импорте из третьих стран, %

2015 2016 2017 2018 Россия 82,119 83,946 85,028 84,159 Казахстан 9,417 7,714 6,908 7,349 Белоруссия 6,368 6,084 5,875 5,960 Киргизия 1,016 1,181 1,064 1,191 Армения 1,080 1,076 1,125 1,341

Точно так же, как и выше, сравним доли в импорте и доли в распределении таможенных пошлин:

у России один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше;

у Казахстана один год ниже норматива, 3 года выше — он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше;

у Киргизии все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;

у Армении один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше.

Вы скажете — а что это такое, разница на доли процента? Они разве имеют значение?

На самом деле играют. Если импорт составляет 200 миллиардов долларов, то при среднем тарифе в 10% общие таможенные сборы составляют 20 миллиардов долларов, а 1% от них 200 миллионов долларов, 0,01% от таможенных сборов 2 миллиона долларов.

Пример — если за 4 года в ЕАЭС пересчитать насколько отличались доля в импорте Казахстана и его норматив распределения, то получится, что по расчетам Казахстан недополучил примерно 659 миллионов долларов. А это все же большие деньги.

Как пример, сравнение средних долей по импорту и нормативов распределения.

Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС

Среднее взвешенное доли в импорте Медиана доли в импорте Норматив распределения пошлин Россия 83,813 84,052 85,265 Казахстан 7,847 7,531 7,055 Белоруссия 6,071 6,022 4,560 Киргизия 1,113 1,122 1,900 Армения 1,156 1,103 1,220

Конечно, у каждой страны был определенный льготный режим и там есть послабления по пошлинам, но тем не менее надо время от времени пересматривать распределение таможенных пошлин, потому что если три страны постоянно от этого в выигрыше, а две в проигрыше, то это нехорошо.

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