Лондон, , 01:01 — REGNUM

Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.

В обращении к соратникам глава оппозиционной партии заявил, что Консервативная партия превышает свои полномочия в правительстве. Это касается, прежде всего, попытки вывода страны из Европейского союза по «жёсткому» сценарию — без сделки.

Оппозиционер подчеркнул, что правительство, возглавляемое лидером консерваторов Борисом Джонсоном, не имеет мандата на реализацию «жёсткого» Brexit.

«Поэтому я собираюсь вынести вотум недоверия при первой возможности, когда мы будем уверены в успехе», — заявил Корбин.

Напомним, Brexit должен состояться 31 октября 2019 г. — со сделкой или без сделки с ЕС. Оппозиция, то есть лейбористы, использует провал предыдущего премьер-министра Терезы Мэй (консерватора) в своих политических целях.

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