Рига, , 00:08 — REGNUM

Правительством Латвии были приняты необходимые изменения в правила, согласно которым с 1 сентября 2020 года будет происходит постепенный переход всего обучения в стране на государственный латышский язык, сообщает новостной портал mixnes.lv.

Сообщается, что с 1 сентября этого года вступят в силу проект правил о переходе всего образования на латышский язык. Непосредственно сами же нормы, которые направлены на прекращение преподавания по учебным программам для нацменьшинств, для учеников 10 и 11 классов вступят в силу уже в следующем 2020 учебном году, для 12 классов — с сентября 2021 года.

Как рассказала старший консультант отдела коммуникации Министерства образования и науки Инта Берзина, несмотря на то, что десятиклассники в 2020 году будут обучаться на латышском, за руководством школы остается право преподавать русский язык и литературу. В этом же году ученики 10-х классов смогут закончить обучение по программе для нацменьшинств: в ней большая часть предметов (60%) должна быть на латышском, а 40% — на русском.

В министерстве также рассказали, что в качестве поддержки для педагогов школ нацменьшинств разрабатывают методические материалы и предоставляются курсы по улучшению профессиональной компетенции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.

Напомним, в Латвии проживают около 2 млн человек, при этом около 40% из них являются русскоязычными.