Киев, , 22:32 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не считается иностранным на Украине и депутаты парламента имеют право использовать его во время заседаний. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в агентстве УНИАН.

Шуфрич напомнил, что русский язык на Украине не является иностранным. Статус русского языка прописан в 10-й статье Конституции Украины.

«В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — сказано в этой статье.

«Верховной радой гарантируется право использовать любой язык… Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич.

Также депутат напомнил, что в случае необходимости секретариат Рады должен обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

Шуфрич напомнил, что члены его фракции принципиально говорят на русском языке в знак протеста против политики властей в отношении негосударственных языков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на подготовительном заседании новой Рады, новоизбранные депутаты устроили перпалку из-за того, что сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович говорил на русском языке.