Бразилиа, , 22:01 — REGNUM

По меньшей мере 20 тысяч женщин, в основном крестьянок и индианок, заполонили в эту среду, 14 августа, центральный район Бразилиа в ходе первого крупного протеста в столице против правительства радикально правого президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. Манифестация парализовала движение в центре города, прежде всего на Проспекте министерств (Explanada de los Ministerios) — ключевой улице, на которой расположены штаб-квартиры исполнительной, законодательной и судебной власти.

Протест против политики, осуществляемой Болсонару с тех пор, как он пришел к власти в январе, также объединил представителей всех оппозиционных партий прогрессистского направления. До текущего момента они занимали практически оборонительную позицию, столкнувшись с первым правым радикалом во главе страны. «Мы вернулись», — сказал агентству EFE депутат Паоло Пимента из Партии трудящихся (PT), лидер которой, Луис Инасиу Лула да Силва, отбывает тюремный срок за коррупцию с апреля прошлого года.

В ходе марша колонны, которая мирно добралась до дверей Национального конгресса, многие манифестанты требовали свободы Лулы, которого PT считает жертвой «преследования», возглавляемого нынешним министром юстиции Серджио Моро, в качестве судьи приговорившим бывшего президента к лишению свободы. Также звучали лозунги, осуждающие «мачизм» Болсонару, не раз высказывавшегося против прав женщин, против гомосексуалов и представителей других рас.