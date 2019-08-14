Ашхабад, , 21:49 — REGNUM

В Туркмении прошел крупнейший в мире урок экологии, который был включен в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Соответствующий сертификат туркменскому правительству вручила на пленарном заседании первого Каспийского экономического форума представитель компании «Мировые рекорды Гиннесса» Шейда Субаши-Гемиджи.

Напомним, 8 августа 2019 года в туркменском городе Туркменбаши прошел организованный правительством Туркмении урок по экологии, слушателями которого стали 3 000 человек.

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