Пекин, , 21:48 — REGNUM

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (Гонконга и Макао) Сюй Луин высказала резкое осуждение нападением экстремистов на журналиста и туриста в международном аэропорту Сянгана и выразила поддержку жестким действиям правоохранительных органов, сообщает 14 августа Синьхуа.

Чиновница отметила, что в результате бандитских экстремистских действий пострадали и получили телесные повреждения ни в чем не повинные жители внутренних районов Китая, один из которых, житель соседнего с мегаполисом Шэнчжэня провинции Гуандун, после избиения демонстрантами впал в кому.

Оба пострадавших выжили благодаря своевременному вмешательству полиции и в настоящее время находятся в больнице в результате полученных ими травм.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти ужасающие террористические действия и выражаем глубокое сочувствие пострадавшим соотечественников, а также раненому в ходе беспорядков сотруднику полиции Сянгана», — заявила Сюй Луин, назвав нападавших радикалами, которых необходимо наказать в соответствии с законом.