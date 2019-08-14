Вашингтон, , 21:47 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп совершит визит в Польшу, где пробудет с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США.

1 сентября Трамп примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Стоит отметить, что в этих же мероприятиях примет участие и новый президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Трамп и Зеленский ещё ни разу не встречались и только один раз общались по телефону. При этом Трамп недвусмысленно намекал, что Зеленскому следовало бы попросить о встрече и приехать в Вашингтон, как когда-то это делал Петр Порошенко. За встречу с Трампом и совместную фотографию в Овальном кабинете он даже заплатил деньги.

Однако, по всей видимости, Зеленский и те олигархи, которые за ним стоят, надеются сделать ставку на Демократическую партию США и конкретно на Джо Байдена, который в 2020 году хочет выдвинуться в президенты США.