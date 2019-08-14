Бишкек, 14 августа 2019, 21:47 — REGNUM
Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что возглавивший штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева боец антитеррористического спецподразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков был застрелен из его же оружия.
В ведомстве отмечают, что по всем изъятым у защитников бывшего главы республики единицам огнестрельного оружия назначены трасологическая и баллистическая экспертизы, результаты которых пока еще не готовы.
Также в МВД подчеркнули, что ранее задержанный по подозрению в убийстве спецназовца киргизстанец уже дал показания. Сейчас милиция проверяет их достоверность.
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