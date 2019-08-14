Бишкек, , 21:47 — REGNUM

Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что возглавивший штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева боец антитеррористического спецподразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков был застрелен из его же оружия.

В ведомстве отмечают, что по всем изъятым у защитников бывшего главы республики единицам огнестрельного оружия назначены трасологическая и баллистическая экспертизы, результаты которых пока еще не готовы.

Также в МВД подчеркнули, что ранее задержанный по подозрению в убийстве спецназовца киргизстанец уже дал показания. Сейчас милиция проверяет их достоверность.

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