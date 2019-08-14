Киев, , 20:35 — REGNUM

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» рассчитывает получить руководящие посты в трёх комитетах Верховной рады нового созыва. Об этом говорится в распространённом 14 августа заявлении партии.

Верховная Рада Украины

Речь идёт о комитетах по вопросам национальной безопасности и обороны, по вопросам европейской интеграции и по вопросам регламента и организации работы парламента.

Таким образом, как считают в «Европейской солидарности» будет обеспечено «пропорциональное распределение квот» в руководящем составе комитетов между прошедшими в Верховную раду политическими силами.

Напомним, ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» также выразила желание возглавить три комитета в новом составе парламента, а партии Петра Порошенко предложила выделить лишь одну должность в комитете.

На досрочных выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05% голосов, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, «Голос» — 5,82%.

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