Буэнос-Айрес, , 20:14 — REGNUM

«Маурисио Макри выступил с самокритикой. В обращении, показанном по телевидению в эту среду рано утром, он заявил, что его реакция на воскресное поражение на выборах была неуместной, и анонсировал меры по оказанию помощи аргентинцам, «измученным», как он признал, его экономической политикой. Президент пообещал заморозить цены на топливо на 90 дней, выдавать по 2 тысячи песо (33 доллара) в месяц каждому трудящемуся через налоговую или зарплатную систему, выплатить премию в 5 тысяч песо (83 доллара) в конце этого месяца госслужащим, военным и полицейским, а также поднять минимальную зарплату», — сообщает испанское издание El Pais.

Макри Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Макри сообщил, что он «24 часа в сутки» готов к диалогу с другими кандидатами, что было воспринято как предложение о сотрудничестве Альберто Фернандесу, одержавшему уверенную победу на предварительных выборах и имеющему больше всего шансов стать новым президентом.

Анонсированные меры должны компенсировать аргентинцам всплеск инфляции, вызванный финансовой катастрофой в понедельник, когда песо обесценилось на 25%. В то же время это шаги для привлечения избирателей: им дают возможность протянуть до октября — то есть до избрания президента. Вполне очевидно, что Макри решил истощить свои и так скудные возможности, чтобы уменьшить непопулярность и добиться переизбрания, отмечает El Pais. Остается узнать, как обещанное им увеличение государственных расходов воспримут инвесторы и международные организации, поддерживающие на плаву аргентинскую экономику (такие, как МВФ).