Брянск, , 20:13 — REGNUM

В избирательной комиссии Брянской области утвердили порядок размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений, которые будут представлены в избирательном бюллетене по единому округу на выборах депутатов Брянской областной Думы. Список составили согласно жеребьёвке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выборах депутатов Брянской областной думы седьмого созыва зарегистрированы списки пяти политических партий. Они разместятся в бюллетенях в следующем порядке: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Жеребьёвку проводили с участием уполномоченных представителей избирательных объединений.

По единым спискам кандидатов в депутаты Брянской областной Думы зарегистрировано 510 человек. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.