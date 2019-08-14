Брюссель, , 19:59 — REGNUM

Российский истребитель Су-27, сопровождавший борт Ту-214 министра обороны Сергей Шойгу над Балтийским морем, совершил небезопасный манёвр во время приближения истребителя НАТО. Об этом заявила 14 июля представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

По её словам, два истребителя из состава миссии воздушного патрулирования НАТО наблюдали за российскими самолётами «на безопасном расстоянии», однако один из Су-27 «осуществил небезопасный манёвр и пересёк траекторию полёта одного из истребителей альянса».

Лунгеску добавила, чтоТу-214 имел действующий план полёта, а сопровождавшие его Су-27 следовали без плана с выключенными транспондерами и не выходили на связь со службами контроля воздушного движения.

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Напомним, накануне стало известно, что истребитель НАТО приближался к самолёту Сергея Шойгу, который следовал из Калининграда в Москву над нейтральными водами Балтийского моря. Натовский самолёт был оттеснён одним из сопровождавших борт министра истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

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