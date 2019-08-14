14 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Западу нужен «русский Майдан». Майкфол и Хантсман уже показали себя на американском фронте «борьбы с российским режимом». Безуспешно... Но американский федеральный закон непреклонен и с 2014 года требует вести неустанную работу по… «улучшению демократического управления в России».

Андрей Климов, , 19:53 — REGNUM

Вчера в Крыму знакомая женщина-врач сказала: «Не верю, что Хантсман (посол США в РФ с 2017 по 2019 гг. — прим.) уехал из‑за меланомы, отозвали его за то, что не смог у нас в Москве Майдан устроить». «Точно не знаю, — ответил я тогда. — Впрочем, на Комиссии (Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета — прим.) эксперты были того же мнения». Зато, уважаемый читатель, вот что в Комиссии знают наверняка — американский федеральный закон с 2014 года требует вести неустанную работу по… «улучшению демократического управления в России».

Джон Хантсман (cc) Gage Skidmore

В сочетании с известными противоправными антироссийскими санкциями США и последующим законом 2017 года о сдерживании РФ как противника (adversary) Соединенных Штатов это требование равнозначно официальному курсу Вашингтона на дестабилизацию российской политической системы. Соответствующие действия американский закон прямо предписывает координировать госсекретарю США. При этом посольство США в Москве непосредственно входит в структуру Госдепартамента. Иначе говоря, если американский посол или иной дипломат не будут в соответствии с указаниям главы Госдепа вмешиваться в российскую внутриполитическую жизнь, то он (она) нарушает федеральное законодательство Соединенных Штатов.

Американцев явно не смущает, что такого рода деяния противоречат Уставу ООН и принятым на его основе международным документам. Так, в декларации Генассамблеи ООН от 24 октября 1970 года указывается: «Ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела любого другого государства. Вследствие этого… все… формы вмешательства или всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства или против его политических, экономических и культурных основ, являются нарушением международного права». Там же подчеркивается: «Каждое государство обладает неотъемлемым правом выбирать себе политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой‑либо форме со стороны какого бы то ни было другого государства».

Но вернемся к мистеру Хантсману. Не все помнят, что этот политик-дипломат в разгар украинского Майдана (2014 г.) возглавил Атлантический совет — вашингтонский внешнеполитический центр, основанный при НАТО еще в 1960 году. В июле 2019 Атлантический совет в связи с подрывной деятельностью в отношении России был признан Генпрокураторой РФ нежелательной организацией.

НАТО (cc) dvidshub.net

К слову, мистер Хантсман в Москве имел возможность задать автору этих строк любые вопросы и высказать собственное мнение по поводу обсуждаемой темы, когда летом прошлого года вместе с группой конгрессменов США напросился на встречу с нами в Совете Федерации. За три часа беседы (закрытой для СМИ по просьбе «демократичных и свободолюбивых» американцев) никаких возражений по поводу высказанных мной претензий относительно вмешательства Вашингтона в российские дела от заокеанских посетителей не последовало.

Более разговорчивым оказался предшественник Хантсмана — Макфол (посол США в РФ с 2012 по 2014 гг.). Последний на мой упрек о том, что его появление в Москве вопреки дипломатической традиции и здравому смыслу началось демонстративной встречей с оппозиционными деятелями (все это происходило незадолго до дня голосования на выборах президента РФ), «перевел стрелки» на Госдеп (мол, его начальство так повелело). Замечу, тот вызывающий эпизод в Москве (очень похожий на вашингтонский инструктаж отечественной оппозиции) произошел еще до появления закона, обязывающего госсекретаря США заниматься «демократизацией России», и за два года до украинских событий, в период так называемой «перезагрузки» Барака Обамы и Хилари Клинтон отношений с РФ.

Впрочем, объяснения объяснениями, но и мистер Майкфол на американском фронте «борьбы с российским режимом» занимал вполне активную личную позицию. В итоге он сам угодил под зеркальный российский ответ на вашингтонскую затею с составлением «черных списков» (стоп-листов) для российских политиков, чиновников и бизнесменов. Правда, личные «успехи» Макфола в России оказались куда скромнее, чем «достижения» в деле вмешательства его коллег в Киеве.

Вот выдержка из выступления на рабочей группе нашей сенаторской Комиссии экс-премьера Украины Николая Азарова в 2019 году: «…за всеми событиями, которые происходили на Украине, стоят американские спецслужбы… продвижение американских интересов [началось] сразу с обретения Украиной так называемой независимости, оно включало целый ряд этапов, прежде всего, конечно, это подготовка так называемой элиты, которая потом в разные периоды занимала руководящие должности… (в период начала Майдана, конец 2013 — начало 2014 гг. — АК) … каждый день представители так называемой оппозиции посещали американское посольство. Естественно, мы установили наблюдение… Каждый день они получали инструкции. В середине декабря американцы попросили разрешение на безтаможенный прилет двух военно-транспортных самолетов «Геркулес», якобы дипломатическая почта… После этого у оппозиции так называемой появились деньги, появились технические средства, позволяющие осуществлять перехваты разговоров…».

C-130 Hercules (cc) steve154

К разочарованию вашингтонских стратегов, российская политическая система продолжает демонстрировать завидную стабильность, никакого политического кризиса у нас, слава Богу, нет. Многонациональный народ Российской Федерации не спешит опереться на сомнительное плечо заокеанских «друзей» в решении сугубо внутренних проблем. Вот и приходится американским коллегам, подобно лидеру демократов в Палате представителей США Стени Хойеру, импровизировать на ходу о «солидарности с русским народом», стремящимся «восстановить демократию в собственной стране», и при этом пытаться «без мыла» влезать в наши отечественные дела, призывая российские власти «освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований» (заявление от 13 августа 2019 года).

Тем временем в Москве кем‑то намечаются всё новые политические «гуляния» по центру столицы. Не удивлюсь, если их организаторы также получат соответствующее иностранное содействие: и государственные СМИ США включаться в поддержку «протестантов», и заморские политики-русофобы публично подбодрят «борцов с режимом», и чужие нежелательные фонды, может, подсобят, а американские дипломаты, скорее всего (likely), опять опубликуют под каким‑нибудь предлогом рекламную схему движения новой акции угодных Западу оппозиционеров.

В любом случае, если очередное дежавю и случится, то без мистера Хантсмана, который уже сказал Москве свое прощальное goodbye. На его долю «русского Майдана» также не пришлось, как не пришлось и на долю других экс-послов двух последних десятилетий. Гуд бай, мистер Хантсман, гуд бай!

Автор — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам