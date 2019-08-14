Москва, , 18:58 — REGNUM

Либертарианская партия, подававшая заявку на проведение публичного мероприятия в Москве 25 августа, согласилась на предложеный мэрией формат проведения акции. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

«Мы готовы отказаться о марша, но требуем митинг со сценой на Сахарова, 12», — приводит её слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня мэрия Москвы предложила оппозиции провести 25 августа на проспекте Академика Сахарова митинг без шествия с количеством участников — до 100 тысяч человек.

Либертарианская партия ранее подавала заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова и шествия по Бульварному кольцу.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы предложили оппозиции провести митинг 25 августа