Москва, , 18:26 — REGNUM

Вице-президент США Джозеф Байден дал сигнал бизнес-кругам, которые заинтересованы в использовании ресурсов Украины, рассчитывая, что они поддержат его во время выборов президента Америки, считает заместитель декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Артур Демчук. Об этом он заявил 14 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Байдена о том, что он намерен сделать Украину приоритетом внешней политики США.

«Всё это сказано в контексте предвыборной кампании. Это предвыборный ход, — сказал Демчук. — У каждого кандидата в президенты должна быть своя изюминка. У кого-то это образование, у кого-то вопросы миграции, у кого-то налогов, а здесь Украина. Байден когда-то уже сидел в кресле президента Украины и проводил какое-то совещание. То есть для него это знакомая страна, он там бывал. Более того, сын Байдена связан с компанией, которая имеет экономические газовые интересы [на Украине]. Поэтому это тоже можно считать сигналом тем бизнес-кругам, которые заинтересованы в использовании ресурсов Украины, чтобы они поддержали Байдена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах. Кроме того, он сказал, что выступает за предоставление Украине американского вооружения, а также за расширение программ обучения украинских силовиков.

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