Москва, 14 августа 2019, 18:26 — REGNUM
Вице-президент США Джозеф Байден дал сигнал бизнес-кругам, которые заинтересованы в использовании ресурсов Украины, рассчитывая, что они поддержат его во время выборов президента Америки, считает заместитель декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Артур Демчук. Об этом он заявил 14 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Байдена о том, что он намерен сделать Украину приоритетом внешней политики США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах. Кроме того, он сказал, что выступает за предоставление Украине американского вооружения, а также за расширение программ обучения украинских силовиков.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»