Курган, , 17:55 — REGNUM

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Курганской области пройдут 322 избирательные кампании. Жителям региона предстоит избрать 2 599 выборных лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Жители Зауралья смогут в этот день выбрать губернатора Курганской области. Также предстоят выборы депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пяти глав поселений и депутатов 314 сельских дум.

Зарегистрированы 3800 кандидатов от 8 политических партий, плюс самовыдвиженцы. Будут работать 963 избирательных участка. Для голосования граждан, находящихся в местах временного пребывания, будет сформировано дополнительно ещё пять избирательных участков.