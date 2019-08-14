Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM

Первые теледебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга показали, что содержательной повесткой по всему комплексу городских проблем владеет только врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов. Остальные три кандидата по некоторым вопросам либо вообще оказываются «не в теме», либо вынуждены обсуждать то, что предлагает в своей программе Беглов.

Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 14 августа директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Напомним, первый тур теледебатов состоялся 13 августа.

Прежде всего, он отметил позитивность того факта, что такие дебаты состоялись, и никто из кандидатов от них не уклонился: «Когда есть возможность на публичной площадке, в открытую обсуждать содержательную повестку кампании, — это уже большой успех».

Говоря о первом раунде теледебатов, Виктор Потуремский отметил, что содержание выступлений самих кандидатов не стало большим сюрпризом: каждый говорил о том, что ему ближе, в том числе врио губернатора — о своей работе на этом посту в течение последних месяцев.

Надежда Тихонова говорит, что это надо менять, а это уже изменено при участии Беглова, заканчивая вопросами про проблемные стройки, которые уже завершены». Виктор Потуремский, политолог «Победителем в этой дискуссии, на мой взгляд, стал Александр Беглов. Ему есть что показать и рассказать, он демонстрирует действие, это можно проверить, это можно увидеть. Всем другим кандидатам пришлось обсуждать повестку и содержание, которое формирует Беглов. Начиная от доли социальных обязательств в бюджете Петербурга — когдаговорит, что это надо менять, а это уже изменено при участии Беглова, заканчивая вопросами про проблемные стройки, которые уже завершены».

Как считает собеседник ИА REGNUM, кандидат от КПРФ Владимир Бортко в ходе дебатов выглядел немного «не в своей тарелке», особенно при обсуждении хозяйственных вопросов, не всегда «попадая» в их реальное содержание.

По словам Потуремского, по итогам дебатов можно сказать следующее: «Есть человек, который объективно формирует повестку, основные темы предвыборной кампании, — это Беглов. И есть кандидаты, которые неизбежно вынуждены высказывать своё отношение к этой повестке и находить себя в ней. Решать, конечно, избирателям, но с точки зрения рациональных интересов, Беглов подтверждает свой статус кандидата, который имеет потенциал, чтобы продолжить работу во главе города».

Политолог отметил, что следующие раунды теледебатов покажут, насколько кандидаты в губернаторы готовы делать работу над ошибками.

«Первый блин не комом, в любом случае», — подчеркнул Виктор Потуремский.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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