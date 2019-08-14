Севастополь, , 17:38 — REGNUM

Ресторатор Славиш Карабашевич, арестованный в Севастополе по линии Интерпола, считает, что стал жертвой политического преследования, поскольку в своё время был участником военных действий. Об этом он заявил 14 августа во время заседания суда.

«Это дело имеет политическую окраску, поскольку я в своё время принимал участие в военных конфликтах. Я знаю, что если меня выдадут, а это так и будет, меня за месяц там ликвидируют. Я готов к этому. Я устал и хочу, чтобы это закончилось», — заявил Карабашевич.

Его адвокат сообщил о намерении подать кассационную жалобу на решение севастопольского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Карабашевич был задержан сербскими властями за убийство в 2002 году. В 2003 суд оправдал его, однако позже суд высшей инстанции отменил это решение. В 2005 году он получил второй оправдательный приговор, тем не менее три года провёл под стражей в качестве меры пресечения. В 2007 году покинул страну и перебрался в Севастополь, где открыл сеть ресторанов.

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