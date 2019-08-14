Бишкек, , 17:09 — REGNUM

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого в убийстве бойца спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова, руководившего штурмом резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет «Kaktus.media» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющейся информации, задержанный является сторонником бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, но это не его телохранитель.

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По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата, который защитники экс-президента отобрали у спецназовца во время закончившегося провалом штурма дома Атамбаева спецподразделением госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Отметим, что ранее руководители силовых ведомств неоднократно заявляли о том, что Ниязбекова практически в упор застрелили из снайперской винтовки Драгунова.

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