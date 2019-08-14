Гонконг, Китай, , 16:59 — REGNUM

«Как будто в Гонконге было недостаточно напряжения — с его аэропортом, захватываемым манифестантами и превращенным в новое поле битвы с полицией — Трамп вчера вмешался в этот серьезный политический кризис, переживаемый китайским режимом. Сделал он это по своему обыкновению с помощью взрывного «твита», — пишет сегодня, 14 августа, испанское издание ABC. «Наша разведка сообщила нам, что китайское правительство двигает войска к границе с Гонконгом. Хоть бы все были спокойны и в безопасности!» — написал американский президент в Twitter.

Неизвестно, имел ли он в виду автоколонны вооруженной полиции, часть которых была продемонстрирована официальной китайской прессой. Они прибыли в соседний с Гонконгом город Шэньчжэнь, чтобы — в теории — участвовать в маневрах, посвященных борьбе с беспорядками (подобных состоявшимся на прошлой неделе, в которых были задействованы 12 тысяч агентов). Как бы там ни было, слова главы Соединенных Штатов — достаточный повод, чтобы тревога вокруг щекотливой ситуации в Гонконге усилилась.

Независимо от того, была ли информация его разведки надежной или нет, заявление Трампа — очень хитрый ход, считает ABC. Американец давит на Пекин, который теперь вынужден ответить ему, развеяв сомнения либо нет. Если Китай этого не сделает (прикрываясь тем, что речь идет о его внутренних делах), это подстегнет страх перед прямым вторжением, которое однозначно покончит с принципом «одна страна, две системы», регулирующим ситуацию в бывшей британской колонии.