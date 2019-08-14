Гонконг, Китай, , 16:57 — REGNUM

Манифестанты покинули аэропорт Гонконга, который в эту среду, 14 августа, возобновил работу в нормальном режиме после двух дней протестов, вызвавших сильные сбои в графике полетов и усугубивших ситуацию на полуавтономной территории. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Суд Гонконга запретил демонстрантам находиться за пределами «разрешенных зон» в аэропорту специального административного района. Временное судебное постановление призвано не позволить людям «препятствовать или произвольно и незаконно вмешиваться в надлежащее использование Международного аэропорта Гонконга», указано в тексте.

Беспорядки в аэропорту, восьмом по величине в мире, закончились сегодня на рассвете — после серии столкновений, в ходе которых один из полицейских достал оружие, пострадав от манифестантов, а другие агенты применили слезоточивый газ. Ранее действия протестующих парализовали воздушные ворота Гонконга, усугубив кризис, начавшийся 10 недель назад. Гонкогские протесты являются самым дерзким вызовом китайским властям со времен выхода региона из состава Соединенного Королевства в 1997 году.