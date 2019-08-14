Новосибирск, , 16:55 — REGNUM

Александр Трушакин, который ранее баллотировался на выборах мэра Новосибирска от «Партии Великое Отечество», потерял статус кандидата. Решение принято избирательной комиссией из-за приостановки деятельности партии.

Как пишет «Континент Сибирь», заседание избиркома прошло сегодня, 14 августа. Отмечается, что деятельность «Партии Великое Отечество» было приостановлено решением Верховного суда по требованию Министерства юстиции РФ — до сентября.

Как сказал «НГС Новостям» сам Трушакин, «избирательная комиссия поставила под угрозу сами выборы в Новосибирске». И подчеркнул, что после восстановления будет требовать отмены выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска назначены на 8 сентября. Ранее избирком зарегистрировал 17 из 20 кандидатов. Теперь их остаётся 16.