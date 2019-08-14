Цхинвал, , 16:40 — REGNUM

В соответствии с приказом министра обороны Южной Осетии, генерал-лейтенанта Ибрагима Гассеева в республике с 12 августа проводятся командно-штабные учения национальных вооруженных сил. Впервые к учениями были привлечены граждане, которые состоят в запасе, сообщает пресс-служба министерства обороны Южной Осетии.

Командно-штабные учения в Южной Осетии Cominf.org

12 августа, согласно плану командно-штабных учений, органы военного управления, Генеральный штаб, соединения и подразделения ВС Южной Осетии были подняты по тревоге. Участники учений выполнили комплекс мероприятий необходимых для достижения высшей степени боевой готовности.

В то же время министерство обороны Южной Осетии приступило к реализации мероприятий по сборам граждан, пребывающих в запасе. Резервистов привлекают в количестве, необходимом для комплектования воинских формирований ВС республики.

Командно-штабные учения будут проходить до 22 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Югоосетинские курсанты военных вузов России и новобранцы приняли присягу