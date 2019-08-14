Москва, , 16:35 — REGNUM

Московские власти предложили организаторам протестной акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова, сообщает «РИА Новости».

В столичную мэрию поступило уведомление о проведении в этот день публичного шествия от Пушкинской площади, а также митинга на проспекте Сахарова с числом участников до 100 тыс. человек.

Издание приводит слова первого замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, в которых он говорит о предложении провести только митинг на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Ранее в мэрии отклонили заявку оппозиции на шествие 17 августа из-за нарушения сроков подачи. В ближайшую субботу на проспекте Сахарова состоится митинг КПРФ.