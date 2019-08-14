Серов, Свердловская область, , 16:30 — REGNUM

В Свердловской области определились со списками для досрочного голосования на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего было найдено 1 тысяча 780 избирателей, проживающих на труднодоступной территории. Они сконцентрированы в девяти муниципалитетах: Верхотурском, Ивдельском, Сосьвинском, Таборинском, ЗАТО Свободный и ряде других. Граждане смогут проголосовать уже 29 и 31 августа, а также 1, 5, 6 и 7 сентября.

Также досрочно смогут проголосовать некоторые жители Качканара — правда, всего на два часа раньше остальных. Для 1 тысячи 200 горняков будет возможность отдать свой голос с 6 утра 8 сентября в связи с графиком работы Качканарского ГОКа.

Напомним, довыборы в Госдуму по Серовскому округу № 174 пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Теледебаты с кандидатами в депутаты стартовали 13 августа 2019 года.

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