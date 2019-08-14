Чебоксары, 14 августа 2019, 16:22 — REGNUM
В России распространяется «новая мода» среди олигархов и крупных бизнесменов по «увековечиванию себя в истории». Их делают «почётными гражданами» регионов и городов, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. Так, в Екатеринбурге это звание получил уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский, в Чебоксарах по итогам организованного чиновниками голосования наибольшее число голосов набрал местный «строительный олигарх» Игорь Рощин. При этом три года назад в Чебоксарах это звание получил другой строительный магнат.
Читайте также: Уральский миллиардер стал почётным гражданином Екатеринбурга
Владислав Солдатов считает, что среди крупных бизнесменов появилась «новая мода», продиктованная желанием «оставить след в истории». И если ранее было два пути «к бессмертию — стать святым или героем», то сейчас появился новый политический тренд — стать почётным гражданином или получить высокую награду.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В столице Чувашии закрыто голосование за кандидатов на звание почётного гражданина города Чебоксары. В мэрии уверяют, что наибольшее число голосов из шести претендентов набрал Игорь Рощин — бывший директор строительной компании «Дорисс». При этом в первоначально установленные для голосования сроки лидировал другой кандидат, но затем мэр Алексей Ладыков заявил о продлении голосования, которое и вывело на лидирующие позиции Рощина.
Результаты голосования переданы в городской парламент, который должен принять окончательное решение.
Напомним, что это не первый строитель, который за последнее время получает почётное звание. В 2016 году звания удостоен строительный магнат, гендиректор холдинга «Эйм-инвест» Анатолий Леонтьев.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах подряд на Красной площади ведёт к званию почётного гражданина