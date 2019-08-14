Джакарта, , 16:03 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что глава государства Джоко Видодо и вице-президент страны Юсуф Калла провели специальное заседание на тему «подготовка к World Expo Dubai 2020», сообщает информационное агентство Antara.

По словам министра, президент дал указание, чтобы павильон Индонезии на ЭКСПО — 2020 в Дубае (ОАЭ) подчеркивал культуру страны.

В дополнение к сектору торговли Энггартиасто Лукита добавил, что глава государства обратился с просьбой интенсивно продвигать в ходе ЭКСПО — 2020 сферы туризма и инвестиций.

Ожидается, что в индонезийском павильоне будут представлены крупнейший многопрофильный конгломерат Индонезии Astra Group и производители пальмового масла.

Напомним, выставка World Expo Dubai 2020 пройдет городе Дубай с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. В ней примут участие более 25 млн человек.