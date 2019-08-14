Москва, , 15:54 — REGNUM

Расследование дела журналиста Ивана Голунова не является для Кремля поводом к смущению, так как оно ещё не завершено. Об этом заявил 14 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Голунов Иван Шилов © ИА REGNUM

Пескова спросили, не смущает ли Кремль отсутствие предъявленных кому-либо обвинений по «делу Голунова». Пока идёт следствие, никаких поводов для смущения нет, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание Голунова по подозрению в сбыте наркотиков вызвало широкий резонанс. Журналиста отпустили из-за отсутствия доказательств вины, за этим последовали отставки в правоохранительных органах. Песков ранее назвал инцидент с Голуновым одним из «нежелательных для повторения и в целом недопустимых».

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