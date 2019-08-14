Москва, , 15:52 — REGNUM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать поездку главы государства Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема. Как заявил официальный представитель Кремля, в это время он был в отпуске.

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«Я оставлю это без комментария, я был в отпуске в этот момент», — сказал Песков.

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Песков пояснил слова Путина о «наличии» мотоцикла

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное клубом «Ночные волки», за рулём мотоцикла «Урал» с коляской.

На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видео видно, что российского лидера сопровождал глава республики Сергей Аксенов (он сидел в коляске мотоцикла), а на заднем сиденье расположился временный исполняющий обязанности.