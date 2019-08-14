Берн, , 15:37 — REGNUM

За последние 30 лет популяция жирафов сократилась на 40%. Ряд африканских стран требует включить этих животных в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

С 17 по 28 августа в Женеве (Швейцария) состоится Всемирная конференция по охране природы, на которой жирафы должны быть включены в СИТЕС. Для этого необходимо согласие двух третей государств-членов.

Если эти животные будут включены в приложение СИТЕС, международная торговля ими будет регулироваться при помощи экспортных и импортных лицензий. Торговля будет осуществляться только в том случае, если она не препятствует сохранению вида. В настоящее время охота на жирафов разрешена в Намибии, ЮАР, Зимбабве и некоторых частях Замбии.

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